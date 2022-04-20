Диетолог, нутрициолог рассказала, как проверить яйца на свежесть

Врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова назвала способы проверить яйца на свежесть в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, самый наглядный способ - поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение. Если яйцо лежит на дне горизонтально, значит, оно свежее. Если же яйцо приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, при этом его можно употреблять в пищу. Если продукт всплыл, значит, он испорчен.

Диетолог отметила, что проверить яйца на свежесть также можно встряхнув их. По ее словам, если после встряхивания внутри яйца неслышен всплеск, то этот продукт можно употреблять в пищу.

Специалист также порекомендовала внимательно рассматривать содержимое одного яйца из купленной партии. Она отметила, что следует оценить состояние желтка и белка. У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него.