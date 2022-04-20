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Молодожены заставили гостей платить за еду и напитки на свадьбе

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- Айжан Мамбеталиева
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Молодожены из Лос-Анджелеса Кьяра и Джоэл Брокенбро заставили гостей заплатить за еду и напитки на свадьбе ради экономии. Об этом сообщает Good Morning America.

Невеста рассказала, что выходила замуж в платье, купленном в интернет-магазине. Стоимость наряда составила 47 долларов.

Пара хотела отметить свадьбу, но при этом не тратить большую сумму денег и не брать кредит. По этой причине американцы попросили гостей самостоятельно заплатить за банкет. Таким образом они сэкономили деньги и в общей сложности потратили на празднование 500 долларов. Церемония бракосочетания прошла неподалеку от одной из калифорнийских автострад.


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URL: https://www.vb.kg/417063
Теги:
США, свадьба, новости мира, в мире
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