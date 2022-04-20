В Кыргызстане стартует продвижение альтернативной модели миграции

Завтра, 21 апреля, в Кыргызстане стартует информационная кампания "Продвижение альтернативной модели миграции. Кампанию проводит сеть НКО "Социальный диалог и труд" при поддержке Центра солидарности в Центральной Азии.

Альтернативная модель трудовой миграции, которая включает: контроль трудящихся-мигрантов за соблюдением законодательства принимающих стран; должный государственный надзор; подотчетность работодателей.

Новая модель состоит из 12 элементов, которые полностью совпадают с защитой прав и обязанностей человека, мигрантов. Сеть НКО "Социальный диалог и труд" поддерживает предлагаемую новую альтернативную модель трудовой миграции, которая сейчас очень актуальна в связи с новыми вызовами в мире.

Правительство Кыргызстана одобрило Концепцию миграционной политики на 2021-2030 годы, являющуюся долгосрочным видением по управлению миграционными процессами. В ней утверждены основные приоритеты страны по решению проблемы миграции и ее направлению во благо развития Кыргызстана.

По данным общественного фонда "Инсан-Лейлек", миграция в значительный степени имеет неконтролируемый характер, несмотря на, казалось бы, очень активную деятельность уполномоченных органов. Это приводит к формированию значительного сегмента нерегистрируемой занятости мигрантов, деформирует российский рынок труда, провоцирует широкое распространение эксплуатации мигрантов, вплоть до принудительного и рабского труда, а также торговли людьми. Отсутствие эффективного механизма контроля миграции в РФ беспокоит общество, делает миграцию острой внутриполитической проблемой, провоцирует рост радикальных националистических настроений

В связи с этим гражданское общество в лице сети "Социальный диалог и труд", куда входят 25 НКО со всех регионов страны, и разработали альтернативную модель трудовой миграции.

Сеть работает над различными вопросами, к примеру, такие как создание доказательной базы по нарушениям трудовых мигрантов были услышаны. Использование исследований, проводимых в том числе самими мигрантами, для укрепления потенциала вовлеченности мигрантских сообществ, диаспоральных организаций и профессиональных союзов.

Альтернативная модель трудовой миграции представляет собой систему взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности государства в сфере трудовой миграции, нацеленные на следующие принципы:

• миграционная политика должна формироваться путем трехстороннего консенсуса не только на уровне страны, но и в региональном и глобальном масштабе, когда сотрудничество между этими же партнерами осуществляется в странах происхождения и назначения. Чтобы избежать чрезмерного напряжения существующих зарплат и условий, необходимо соблюдать права работников-мигрантов на равное обращение;

• потенциальным работникам-мигрантам следует постепенно предлагать легальные пути, учитывающие актуальные потребности рынка труда. Это помогает сокращению масштабов неурегулированной миграции и торговли людьми.

Согласно данным фонда "Инсан-Лейлек", только 3-5 процентов мигрантов из Кыргызстана использовали официальные каналы трудовой миграции. Чаще все этапы трудовой миграции, начиная от получения информации и заканчивая работой и обустройством жилья в России, осуществляются на основе неформальных отношений. 38 процентов мигрантов не имеют письменного договора со своим работодателем и получают заплату так называемым черным налом.

При таких условиях в массовом порядке распространены грубые нарушения трудовых прав мигрантов: принуждение работать сверх положенного времени, отсутствие социальных льгот, оплаченных выходных, отпуска по болезни, принуждение работать с повышенной интенсивностью, без оплаты или с неопределенными перспективами оплаты.

Работодатели часто изымают документы, удостоверяющие личность мигранта, – под предлогом регистрации. Распространены также более серьезные формы эксплуатации, связанные с элементами рабства и торговли людьми, ограничением свободы, изоляция, обман, угрозы, шантаж, принуждение к секс-услугам, наличие долга работодателю, гендерное насилие и харассмент.

Авторы альтернативной модели уверены, что должны быть внесены необходимые поправки в законодательство по вопросам принудительного труда и торговли людьми для того, чтобы включить в него полное детальное определение принудительного труда, форм эксплуатации, средств и методов контроля над человеком, а также положения о защите жертв, о профилактических мерах, об институциональном оформлении сотрудничества государственных органов между собой и с НПО по вопросам борьбы с принудительным трудом и помощи жертвам.