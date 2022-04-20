Кому выгодно пролоббировать изменения в закон о пастбищах?

На прошлой неделе депутаты Жогорку Кенеша горячо обсуждали проект закона "О внесении изменений в Закон "О пастбищах" и в итоге вернули его на доработку.

Суть вопроса: в Кыргызстане насчитывается более 9 миллионов гектаров пастбищ. Они за последние 30 лет изрядно деградировали. Аграриям и местным органам власти необходимо изрядно потрудиться для их восстановления.

А вот 474 тысячи гектаров уже безвозвратно потеряны, выглядят как каменистая пустыня. Но почему–то именно их государство решило возродить в первую очередь. Инициатором изменений в закон выступил, естественно, Минсельхоз. Он предложил отдать 474 тысячи гектаров "мертвых" земель в аренду на 20 лет фермерам, чтобы они оживили их: разбили фруктовые сады, посеяли семена кормовых культур и т.д.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию у депутатов Жогорку Кенеша. Одни утверждали, что безвозвратно потерянные 474 гектара пригодятся нашим крестьянам, ведь многие из них до сих пор не имеют ни одной сотки земли, а некоторые нуждаются в увеличении пахотных наделов. Следовательно, сельчане будут охотно заниматься на них сельскохозяйственным производством.

На первый взгляд такая идея чиновников заслуживает одобрения и всемерной поддержки. В нашей стране 1,3 миллиона гектаров пашни, орошается только 80 процентов. Не густо для обеспечения населения всеми необходимыми продуктами питания. Поэтому в главном аграрном штабе страны справедливо посчитали, что 474 тысячи га лишними не будут. Так можно думать, если не знать, что для возрождения "мертвых" гектаров требуются громадные средства. Любые посадки нужно поливать, а следовательно, необходимо прокладывать многокилометровые арыки, может быть, даже потребуются агрегаты для капельного орошения. Земли также необходимо насытить качественными дорогостоящими удобрениями. Однозначно, не найдут столько денег земледельцы на освоение целины. Поэтому закрадывается мысль: а действительно ли чиновниками Минсельхоза движут благородные идеи? Может быть, у них есть свой "рояль в кустах"?

Как утверждают депутаты, у авторов законопроекта, возможно, имеются "некоторые особые соображения". Так, парламентарий Медербек Алиев утверждал, что 30 лет назад после приватизации промышленных предприятий все надеялись на скорое процветание этого сектора нашей экономики. Но в результате заводы и фабрики до сих не работают, все оборудование за бесценок продано за рубеж. "Произошла банальная "прихватизация", - убежденно говорил народный избранник, - после которой разбогатела только отдельно взятая группа товарищей". А что, этот экскурс в историю весьма поучителен. Не получится ли так, что 474 тысячи гектаров "мертвых земель" нувориши слегка облагородят, построят на них коттеджи и будут продавать всем желающим. А что - места для отдыха самые подходящие. Горы, чистый воздух. Красота!

Против готовящегося законопроекта выступили также известные политические деятели страны, они же депутаты - Адахан Мадумаров и Исхак Масалиев. Их поддержали другие нардепы.

Напомним: брошенные земли в законопроекте предполагается отдавать только в аренду сроком на 20 лет, но это сущие пустяки. В Кыргызстане давно лоббизм приобрел грандиозные масштабы. Через 20 лет уже другие депутаты будут отчаянно доказывать необходимость приватизации некогда пустовавших джайлоо, к "Белому дому" начнут приходить специально нанятые люди с требованиями еще раз изменить и скорректировать Закон "О пастбищах".

Такой вариант развития событий вполне возможен, но, скорее всего, авторы рассматриваемого документа не догадались, а может, просто им не хватило смелости внести в него строку о государственной поддержке сельчан, изъявивших желание облагородить мертвые пастбища.

В результате депутаты приняли решение вернуть законопроект на доработку. Через энное количество времени они его опять рассмотрят во втором чтении.