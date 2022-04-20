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Посольство Кыргызстана в Москве получило техническую поддержку

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- Наталья Крайнова
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Программа развития ООН в Кыргызстане оказала техническую поддержку консульской службе посольства Кыргызской Республики в Москве в целях расширения доступа к государственным услугам для граждан КР, находящихся в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Кыргызстане.

Техническая поддержка оказана на основе обращения Министерства иностранных дел КР в связи с тем, что в условиях ограничений, принятых на фоне распространения пандемии COVID-19, граждане КР, постоянно или временно пребывающие за границей, существенно снизили количество поездок на родину. Соответственно, в разы возросло количество обращений в загранучреждения КР для получения консульских услуг в части оформления различных документов.

Данное увеличение особенно наблюдалось на территории России, где под официальным данным Министерства внутренних дел РФ в 2020 году на миграционном учете состояло более 737 тысяч граждан КР, без учета нелегально находящихся на территории России. Для расширения пропускной способности консульского отдела по обработке, изготовлению и выдаче документов, Посольством была увеличена площадь помещения отдела.

В декабре 2021 года были переданы сканнеры, компьютеры, принтеры, видеокамеры и фотооборудование для оказания услуг нашим соотечественникам в обновленном помещении консульского отдела.

Наличие нового оборудования позволило повысить скорость обслуживания граждан. По данным представителей Консульской службы, теперь государственные услуги получают до 500 человек в день, а по итогам прошлого года было совершено порядка 100 тысяч консульских действий.

Например, если раньше граждане затруднялись с первого раза предоставить качественные фотографии для документов, и на это уходило по несколько дней, теперь эта услуга доступна в офисе консульского отдела Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/417068
Теги:
посольство, Россия, Москва, ПРООН
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