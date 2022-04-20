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Садыр Жапаров и Ильхам Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет

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- ВБ
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Сегодня, 20 апреля, в президентском Дворце "Загульба" города Баку состоялась церемония официальной встречи президента КР Садыра Жапарова и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По завершении церемонии официальной встречи лидеры стран направились на переговоры в формате тет-а-тет.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-азербайджанского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В своей речи Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона настроена на активное взаимодействие во всех сферах сотрудничества и выразил уверенность, что визит Садыра Жапарова послужит дальнейшему укреплению взаимоотношений двух стран.

Как отметил президент Азербайджана, сегодня состоится обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия, увеличения товарооборота и региональной безопасности, а также будет подписано много документов, в том числе главный – Декларация о стратегическом партнерстве, что выведет кыргызско-азербайджанские отношения на качественно новый уровень.

В свою очередь президент Садыр Жапаров выразил признательность Ильхаму Алиеву за приглашение посетить Азербайджан с официальным визитом и за оказываемое гостеприимство.

"Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была заложена исторической личностью международного масштаба - Гейдаром Алиевым. С тех времен между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения, основанные на глубоких исторических и духовных связях между нашими народами", - сказал Садыр Жапаров.

Он выразил готовность к углублению сотрудничества с братским Азербайджаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Ильхам Алиев продолжат переговоры в расширенном формате.


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URL: https://www.vb.kg/417072
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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