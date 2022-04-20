Сурабалдиева: Льготные кредиты для фермеров получают депутаты и чиновники

Почему в списке получателей льготного сельскохозяйственного кредита значатся компании депутатов Жогорку Кенеша и членов кабинета министров? Таким вопросом на своей странице в соцсети задалась депутат Эльвира Сурабалдиев.

"Донорами на обслуживание внешнего долга выделено 10 млрд сомов. Правительство решило помочь с/х, кредитовав их из этих средств на 4 млрд. Благое дело, да. Но почему в списке компании членов кабмина и ЖК? В селах простые фермеры и не мечтают о такой господдержке", - написала она.

Напомним, в прошлом году президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о том, что только 3 процента фермеров страны получили льготные кредиты, остальные разобрали министры и депутаты.

"Во время поездок в регионы я заметил, что орошаемые земли не используются. Фермеры говорят, что у них нет денег на семена, ГСМ и технику. Я поручил Счетной палате проверить выдачу льготных кредитов фермерам. Оказалось, только 3 процента из выделенных средств через госбанки получили фермеры, остальные 97 процентов кредитов выданы бизнесменам, депутатам, министрам, губернаторам и их близким родственникам. Кредиты под 6 процентов выдаются на срок от одного года до трех лет. Поэтому у нас остро стоит вопрос продовольственной безопасности. Фермеры даже пшеницу не могут посеять", - сказал Садыр Жапаров.

Президент поручил председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в течение двух месяцев проверить банки, через которые осуществлялось финансирование сельскохозяйственного сектора. Кроме этого, он также поручил кабинету министров с 1 января 2022 года проверять средства, выделенные для фермеров.