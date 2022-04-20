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В Бишкеке проводится месячник по обеспечению общественного порядка

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке во время празднования Дня трудящихся - 1 мая, Орозо-Айт - 2 мая, Дня Победы - 9 мая, а также в период подготовки и проведения в Евразийского экономического форума и Высшего Евразийского экономического совета, на территории республики с 13 апреля по 13 мая, органами внутренних дел проводится месячник по обеспечению общественного порядка и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В рамках проходящего месячника по обеспечению общественного порядка и безопасности осуществляются профилактические мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности граждан, предупреждение преступлений и правонарушений.

В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники служб центрального аппарата, главных управлений, управлений и самостоятельных отделов МВД, военнослужащие Внутренних войск, милиционеры Полка специального назначения, преподаватели учебных заведений, которыми осуществляется охрана общественного порядка путем патрулирования улиц города Бишкек.

Сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения, направленную на недопущение правонарушений и преступлений, принимают меры по повышению уровня безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка, пресечению нарушений на улицах и иных общественных местах.

Аналогичные мероприятия в соответствии с разработанными ведомственными нормативными актами проводятся также на территории других населенных пунктов республики.

Напомним, что в течение текущего года Кыргызская Республика будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете (ВЕЭС), Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В рамках этого запланированы заседание ВЕЭС и проведение Евразийского экономического форума.


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URL: https://www.vb.kg/417083
Теги:
МВД, Бишкек, правоохранители
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