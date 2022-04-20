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На Иссык-Куле задержали браконьера с синтетическими сетями

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- Дарья Таирова
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На Иссык-Куле задержали браконьера, который производил улов рыбы на китайские синтетические сети. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что браконьера задержали сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области во время рейда на прибрежье озера села Чоң-Өрүктү. Задержанный А.Э. 1983 г.р. оказался жителем этого же села. В ходе осмотра было обнаружено 11 штук рыбы сига-лудога и синтетические сети.

По данному факту в соответствии со ст.310 (Незаконный лов и грабеж рыбы или водных животных) УК дело передано в следственную службу Тюпского РОВД.


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URL: https://www.vb.kg/417085
Теги:
браконьерство, Иссык-Куль
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