Запатентован робот для выгула собак с функцией уборки за питомцем

Toyota запатентовала роботизированную передвижную платформу для выгула собак. Устройство автоматически будет следить за безопасностью питомца, убирать за ним и даже делать фотоотчеты. Об этом пишет Motor1.

В новое необычное устройство встроены датчики расстояния, которые не позволят роботу наехать на питомца. На платформе также есть крепление для поводка, а специальный привод может управлять его длиной. Система будет считывать скорость удлинения поводка и нагрузку на него. Таким образом, исключается вариант, что собака набросится на кого-либо. Если же животное станет тянуть поводок слишком сильно или вдруг резко побежит – платформа остановится.

У нового японского робота несколько режимов работы. Собака сама сможем управлять им с помощью датчиков положения лап. Контролировать платформу сможет и хозяин, стоя или сидя прямо на ней. Эта функция значительно облегчает выгул питомцев маломобильных людей.

Устройство делает и фотоотчеты для хозяина. Например, когда собака сходит в туалет, система зафиксирует результат на камеру. После этого устройство соберет фекалии или смоет пульверизатором мочу с асфальта.

Правда, пока неизвестно, точно ли Toyota начнет серийный выпуск робота. Ведь, как и в случае с любыми другими патентами, платформа для выгула собак может остаться только лишь прекрасной концепцией.