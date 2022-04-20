В Бишкеке началось строительство дополнительного корпуса к школе № 73

В Бишкеке началось строительство дополнительного корпуса на территории средней школы № 73, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление капитального строительства.

На сегодняшний день ведутся работы по разработке котлована.

Трехэтажный учебный корпус рассчитан на 525 ученических мест. Общая площадь здания составляет 4652,3 кв.м.

Учебный корпус спроектирован с учётом основных и вспомогательных помещений: учебные классы, столовая, актовый зал, костюмерная, кладовая, санузлы, спортивный зал, медицинский кабинет, процедурная, лаборатории и другие.

Также на территории школы планируют построить спортивную площадку (для футбола, баскетбола, воркаут и т.д.), метеорологическую и географическую площадку, площадку для подвижных игр 1-х классов.

На территории школы появится и сквер, который украсят более ста деревьев, кустарников и клумбы.

Согласно договору, строительные работы проводит ОсОО "Адис строй" за счет республиканского бюджета.