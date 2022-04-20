Шайлдабекова обсудила с представителем Фонда Эберта совместные проекты

ЦИК будет сотрудничать с Фондом имени Фридриха Эберта по реализации программ гражданского образования. Об этом стало известно в ходе встречи председателя ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой с постоянным представителем Фонда в КР Филиппом К. Яном, сообщает информационный отдел Центризбиркома.

"Во встрече приняли участие научный сотрудник Фонда имени Фридриха Эберта Ильяс Сатыбалдиев, сотрудники аппарата ЦИК и центра гражданского образования.

Фонд имени Фридриха Эберта является одним из старейших политических фондов Германии и его деятельность направлена на политическое образование и лидерство молодежи, продвижение парламентаризма и защиту прав трудящихся.

Филипп К. Ян подчеркнул высокую степень подготовки и организации прошедших выборов, и отметил, что в настоящее время возобновляется работа с парламентом Кыргызстана, реализуется проект по молодежному лидерству.

ЦИК представил информацию об особенностях избирательной системы Кыргызской Республики, принятых мерах по совершенствованию избирательной системы и будущих планах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области гражданского образования, в частности, поддержка исследований по политическому развитию в Кыргызской Республике, возможность приглашения международных экспертов и проведение лекций для молодежи".