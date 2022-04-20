Жапаров: Кыргызстан нацелен на активное взаимодействие с Азербайджаном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, по итогам переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сделал заявление для прессы.

Глава государства в своем выступлении отметил:

"В первую очередь позвольте от лица делегации Кыргызской Республики выразить глубокую признательность за теплый прием и традиционное гостеприимство президенту Азербайджанской Республики уважаемому господину Ильхам Гейдаровичу Алиеву и всему азербайджанскому народу.

Весьма символично, что мой первый официальный визит в Азербайджанскую Республику проходит в канун 25-летия Договора о дружбе и сотрудничестве и в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими братскими государствами.

Только что мы с уважаемым президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной и региональной тематике.

Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между нашими государствами.

Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение дружественных связей.

Сегодня мы повысили уровень отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном до стратегического партнерства. Только что мы подписали соответствующую Декларацию.

Это важный документ исторического характера и совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, достигнутый благодаря усилиям обеих сторон.

Мы нацелены на активное взаимодействие на международных площадках, укрепление политического диалога, установление и развитие более тесных экономических связей, совместную реализацию крупных инвестиционных проектов, а также дальнейшее наращивание гуманитарного сотрудничества.

Это, конечно же, не было бы возможным без надежного фундамента – глубоких исторических и духовных связей между нашими народами.

Сегодня мы также учредили Межгосударственный совет, на заседаниях которого будут рассматриваться наиболее важные вопросы развития отношений между нашими странами.

В целом, было подписано 10 важных документов и соглашений, в том числе о сотрудничестве в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, авиасообщение, антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности.

Мы имеем широкие возможности для практического сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Сегодня мы предпринимаем шаги по либерализации нашей экономики.

Совершенствуется инвестиционное законодательство, в связи с чем активизируется инвестиционное сотрудничество Кыргызской Республики со многими странами.

В этой связи мы приглашаем бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности в нашей стране.

Рад констатировать взаимное обогащение народов наших стран через активное культурно-гуманитарное сотрудничество.

Деятели культуры совершают регулярные обмены, способствуя укреплению подлинных мостов дружбы между нашими народами.

Мы заинтересованы не только в укреплении двусторонних связей, но и в продвижении многостороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Как известно, наши страны осуществляют тесное взаимодействие в рамках ООН, Организации тюркских государств, СНГ, ОИС, Движения неприсоединения.

Со своей стороны, Кыргызстан всецело поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества до уровня наблюдателя.

Сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс построить отношения нового типа, сделать их более гуманными, во главу угла поставить такие исконно тюркские ценности, как достоинство и честь.

И эти новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени.

Мне доставляет огромное удовольствие осознание того, что наши взгляды разделяет и полностью поддерживает Глава Азербайджанской Республики, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев.

Сложные времена требуют сильных лидеров, на которых ложится ответственность за то, чтобы сделать свою страну сильнее, а мир – лучше.

Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы искренне пожелать Президенту Алиеву всяческих успехов и неиссякаемой энергии в достижении высоких целей во благо народа Азербайджана, а также во имя общечеловеческих ценностей.

Мы готовы к плодотворной работе с азербайджанскими братьями на основе этих ценностей и верим, что сообща мы преодолеем все сложности и внесем свой вклад в построение лучшего мира. А для этого у нас имеются все предпосылки".