Садыр Жапаров пригласил азербайджанский бизнес инвестировать в Кыргызстан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, в городе Баку Азербайджанской Республики на встрече с представителями крупного азербайджанского бизнес-сообщества пригласил их инвестировать в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Кыргызстан выражает высокую заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским бизнес-сообществом.

Садыр Жапаров предложил предпринимателям Азербайджана участвовать в реализации инвестиционных проектов в таких направлениях, как энергетика, пищевая промышленность, проекты в сфере инфраструктуры, туризма и новых технологий.

В сфере гидроэнергетики он предложил принять участие в реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ряда других стратегически важных малых и средних ГЭС.

В сфере туризма глава государства предложил рассмотреть строительство рекреационных объектов в Кыргызстане, в том числе на территории жемчужины Кыргызстана - озере Иссык-Куль.

Президент Садыр Жапаров отметил, что сфера переработки пищевой продукции также является весьма перспективным и интересным направлением. В целом потенциал возможного сотрудничества высок и сферы взаимодействия весьма разносторонние.

"Как глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю азербайджанские деловые круги рассматривать Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов", - сказал он.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что результаты проведенных переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений азербайджанских инвестиций в экономику Кыргызстана.