Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 91.25 - 92.25

Садыр Жапаров пригласил азербайджанский бизнес инвестировать в Кыргызстан

163  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, в городе Баку Азербайджанской Республики на встрече с представителями крупного азербайджанского бизнес-сообщества пригласил их инвестировать в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Кыргызстан выражает высокую заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским бизнес-сообществом.

Садыр Жапаров предложил предпринимателям Азербайджана участвовать в реализации инвестиционных проектов в таких направлениях, как энергетика, пищевая промышленность, проекты в сфере инфраструктуры, туризма и новых технологий.

В сфере гидроэнергетики он предложил принять участие в реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ряда других стратегически важных малых и средних ГЭС.

В сфере туризма глава государства предложил рассмотреть строительство рекреационных объектов в Кыргызстане, в том числе на территории жемчужины Кыргызстана - озере Иссык-Куль.

Президент Садыр Жапаров отметил, что сфера переработки пищевой продукции также является весьма перспективным и интересным направлением. В целом потенциал возможного сотрудничества высок и сферы взаимодействия весьма разносторонние.

"Как глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю азербайджанские деловые круги рассматривать Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов", - сказал он.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что результаты проведенных переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений азербайджанских инвестиций в экономику Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417099
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  