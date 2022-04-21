Победители конкурса "Большая перемена" поедут в Артек

Международный трек "Большой перемены" стартовал для старшеклассников иностранных государств. Путевка в "Артек", поступление в один из лучших российских вузов и путешествие по уникальным туристическим маршрутам России – призы, которые смогут получить победители международного конкурса.
К участию в третьем сезоне самого масштабного проекта для детей и подростков в России приглашаются старшеклассники – граждане зарубежных государств, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком. Регистрация открыта до 1 мая 2022 г. на сайте bolshayaperemena.online
Финал нового сезона "Большой перемены" для иностранных участников пройдет в июле
Путевки в легендарный лагерь на трехнедельную смену, в рамках которой состоится финал конкурса, станут призом для 500 учащихся старших классов.
100 победителей, получивших наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний, смогут бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. Еще 50 школьников смогут отправиться в уникальные авторские туры по России в рамках программы "Больше, чем путешествие".
В конкурсе могут принять участие ученики 10 класса школ Кыргызстана. Требования к конкурсантам:
- возраст 16-17 лет;
- отсутствие гражданства Российской Федерации;
- свободное владение русским языком;
- обучение по программам 10 класса среднего общего образования.
Конкурс "Большая перемена" – это проект, в котором, в отличие от традиционных школьных олимпиад, оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся каждому подростку в современном мире, такие как умение работать в команде, творческое мышление, способность находить нестандартные решения непростых задач.
Конкурс проходит по 12 вызовам – от науки и технологий до искусства и творчества, и каждый участник может выбрать направление, которое ему наиболее близко.
Партнерами проекта выступают крупнейшие российские компании, ведущие вузы и общественные движения. Партнером международного трека конкурса "Большая перемена" являетсяФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена"
и Российское движение школьников.Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.