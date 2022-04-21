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Победители конкурса "Большая перемена" поедут в Артек

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- Светлана Лаптева
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Международный трек "Большой перемены" стартовал для старшеклассников иностранных государств. Путевка в "Артек", поступление в один из лучших российских вузов и путешествие по уникальным туристическим маршрутам России – призы, которые смогут получить победители международного конкурса.

К участию в третьем сезоне самого масштабного проекта для детей и подростков в России приглашаются старшеклассники – граждане зарубежных государств, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком. Регистрация открыта до 1 мая 2022 г. на сайте bolshayaperemena.online

Финал нового сезона "Большой перемены" для иностранных участников пройдет в июле

Путевки в легендарный лагерь на трехнедельную смену, в рамках которой состоится финал конкурса, станут призом для 500 учащихся старших классов.

100 победителей, получивших наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний, смогут бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. Еще 50 школьников смогут отправиться в уникальные авторские туры по России в рамках программы "Больше, чем путешествие".

В конкурсе могут принять участие ученики 10 класса школ Кыргызстана. Требования к конкурсантам:

- возраст 16-17 лет;

- отсутствие гражданства Российской Федерации;

- свободное владение русским языком;

- обучение по программам 10 класса среднего общего образования.

Конкурс "Большая перемена" – это проект, в котором, в отличие от традиционных школьных олимпиад, оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся каждому подростку в современном мире, такие как умение работать в команде, творческое мышление, способность находить нестандартные решения непростых задач.

Конкурс проходит по 12 вызовам – от науки и технологий до искусства и творчества, и каждый участник может выбрать направление, которое ему наиболее близко.

Партнерами проекта выступают крупнейшие российские компании, ведущие вузы и общественные движения. Партнером международного трека конкурса "Большая перемена" являетсяФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена"

и Российское движение школьников.Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.


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URL: https://www.vb.kg/417102
Теги:
конкурс, Россия
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