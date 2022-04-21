Талибы сообщили о неудачной попытке ИГ обстрелять ракетами Узбекистан

Афганские власти признали, что находящиеся в стране сторонники хорасанского отделения террористической организации "Исламское государство" нанесли ракетные удары по Узбекистану, но снаряды не долетели до границы, сообщает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-секретаря движения "Талибан" Инамуллу Самангани.

Представитель талибов добавил, что афганские силовики задержали двух-трех человек, которые предположительно выпустили ракеты в сторону Узбекистана. Но, по словам Самангани, "снаряды, не долетев до границы, упали на какие-то руины". Пресс-секретарь добавил, что Афганистан не позволит кому-либо угрожать соседним государствам с территории своей страны.

Ранее представитель Министерства иностранных дел "Талибана" Абдул Кахар Балки назвал информацию о ракетном обстреле узбекистанской территории боевиками ИГ из Афганистана слухами, не соответствующими действительности.

Информация об обстреле узбекских военных частей, расположенных в городе Термезе, появилась 18 апреля. Афганские СМИ демонстрировали видео ракетной установки. Уточнялось, что после обстрела несколько истребителей из Узбекистана вторглись в воздушное пространство соседнего государства и какое-то время патрулировали приграничные районы.

Тем же вечером пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Шерзод Асадов со ссылкой на данные Минобороны и пограничной службы сообщил, что "на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная". Чиновник также попросил граждан не поддаваться провокациям.