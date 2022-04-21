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Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Кыргызстана

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- Наталья Крайнова
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Вчера, 20 апреля, состоялась встреча первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайдажна Мехрибан Алиевой. Мехрибан Алиева в соцсетях опубликовала фото и видео встречи с супругой Айгуль Жапаровой.

Пользователи соцсетей отметили наряды первых леди. Супруга президента Азербайджана была в белом наряде, а супруга президента Кыргызстана надела темно-синее платье.

А также Мехрибан Алиева поделилась фото совместного ужина президентов двух стран с супругами.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров с первой леди находился 19 -20 апреля находился в Баку с официальным визитом.


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URL: https://www.vb.kg/417105
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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