Президент Кыргызстана подписал указы о гражданстве

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство КР и о выходе из гражданства КР. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Пять указов президента КР о приеме в гражданство КР на 1507 человек (1173 - взрослые, 334 - дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

Также один Указ президента КР о выходе из гражданства КР 157 человек (128 - взрослые и 29 - дети).

Всего ходатайства на 1664 человек (1301 - взрослые, 363 - дети).