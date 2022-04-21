Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Президент Кыргызстана подписал указы о гражданстве

279  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство КР и о выходе из гражданства КР. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Пять указов президента КР о приеме в гражданство КР на 1507 человек (1173 - взрослые, 334 - дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

Также один Указ президента КР о выходе из гражданства КР 157 человек (128 - взрослые и 29 - дети).

Всего ходатайства на 1664 человек (1301 - взрослые, 363 - дети).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417108
Теги:
Садыр Жапаров, гражданство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  