Задержана заместитель следственной службы ОВД Сокулукского района

ГКНБ совместно с СВР МВД в рамках материалов досудебного производства по статье 343 часть 1 ("Вымогательство взятки") УК КР произведено задержание заместителя следственной службы ОВД Сокулукского района К.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Ранее в ГКНБ с письменным заявлением о принятии мер в отношении одного из руководителей следственной службы ОВД Сокулукского района, вымогавшего 50 тысяч сомов за прекращение досудебного производства, обратился гражданин Кыргызстана С.Г.

Установлено, что в 2020 году по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств в отношении С.Г. ОВД Сокулукского района было зарегистрировано досудебное производство. Вместе с тем, несмотря на встречное заявление потерпевшей стороны об отсутствии претензий к С.Г., сотрудник следственной службы продолжал вымогать взятку за прекращение досудебного производства.

19 апреля 2022 года примерно в 18 часов в селе Сокулук Сокулукского района в ходе следственно-оперативных мероприятий при получении 20 тысяч сомов в качестве взятки задержана заместитель СС ОВД Сокулукского района лейтенант милиции К.А.М. Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.