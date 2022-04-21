В Сокулуке заработал новый передвижной пункт милиции

В Сокулукском районе Чуйской области заработал новый передвижной пункт милиции. Об этом vb.kg сообщила руководитель пресс-службы ГУВД региона Назира Имангазиева.

По ее данным, торжественное мероприятие состоялась 20 апреля в районной администрации с участием депутатов ЖК, представителей ГУВД, ОБСЕ, местной власти и других гостей. Стоит отметить, что передвижным автотранспортом обеспечены почти все районы Чуйской области.

Передвижные приемные пункты милиции курсируют на прилегающей территории района. В мобильную приемную с различными проблемами и вопросами могут обратиться туристы и местные жители. Здесь они получат консультацию и правовую помощь. Меры реагирования в каждом случае осуществляются максимально оперативно. При необходимости граждане могут обратиться сюда с заявлениями, они будут зарегистрированы и переданы в территориальный отдел милиции.