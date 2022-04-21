На площади Ала-Тоо демонтировали шесть игровых конструкций

Специалисты отдела экономики и финансов Первомайского акимиата совместно с представителями управления землепользования и строительства и спецподразделения МП "Тазалык" провели очередное рейдовое мероприятие по демонтажу незаконно установленных объектов облегченного типа и игровых конструкций на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этот раз демонтировали шесть игровых конструкций. Сотрудники администрации и МТУ района составили протоколы в соответствии с Кодексом КР "О правонарушениях".

Всего за первый квартал под демонтаж попали 25 незаконных объектов. Работа в данном направлении будет продолжена.

Акимиат неоднократно просил хозяев данных конструкций использовать их в специально отведенных местах в законном порядке. Но реализаторы вновь возвращаются на свои места.