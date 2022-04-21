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Сотрудники "Бишкекзеленхоза" получили новую униформу

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" теперь выходят на работу в новой униформе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кыргызской столицы.

Всего для зеленхозовцев закупили 700 комплектов формы. Она выдержана в цветовой гамме логотипа предприятия: желтом, зеленом и сером цветах.

Новая одежда содержит светоотражающие элементы. Теперь, исполняя свои служебные обязанности на опасных участках вдоль дорог, работники "Зеленхоза" будут находиться в безопасности. Кроме того, униформа поможет дисциплинировать сотрудников и поспособствует формированию командного духа.


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URL: https://www.vb.kg/417115
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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