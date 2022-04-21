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Главы МИД стран Центральной Азии и России проведут встречу

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- Светлана Лаптева
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Завтра, 22 апреля 2022 года, в режиме видеоконференцсвязи пройдет пятая встреча министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы поддержания стабильности в Центральноазиатском регионе и противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Внимание будет уделено перспективам "отраслевого" расширенного формата "шестерки" на сферы, представляющие взаимный интерес, включая транспорт, энергетику, санитарно-эпидемиологическое благополучие, национальную безопасность.


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URL: https://www.vb.kg/417116
Теги:
МИД, Россия, Узбекистан, Кыргызстан
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