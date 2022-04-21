Главы МИД стран Центральной Азии и России проведут встречу

Завтра, 22 апреля 2022 года, в режиме видеоконференцсвязи пройдет пятая встреча министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы поддержания стабильности в Центральноазиатском регионе и противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Внимание будет уделено перспективам "отраслевого" расширенного формата "шестерки" на сферы, представляющие взаимный интерес, включая транспорт, энергетику, санитарно-эпидемиологическое благополучие, национальную безопасность.