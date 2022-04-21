Житель Каракола хранил дома наркотики в крупном размере

У жителя Каракола, 49-летнего Э.Р., изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В конце марта в УСБНОН МВД по Иссык-Кульской и Нарынской областям поступила информация о том, что один из жителей города Каракола хранит у себя дома наркотики в крупном размере.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Каракола, было возбуждено уголовное дело по статье 183 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК.

В рамках возбужденного уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия, где оперативники УСБНОН МВД совместно с оперативниками СБНОН ОВД города Каракола установили личность подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Им оказался 49-летний Э.Р.

В доме подозреваемого проведен санкционированный обыск. В ходе обыска в складском помещении обнаружена и изъята растительность и емкости с жидкостью со специфическим запахом дикорастущей конопли, общий вес которых составил более 25 килограммов. По заключению судебно-химической экспертизы, изъятая сухая растительность весом 187 граммов относиться к наркотическому виду марихуана. В жидком виде является экстрактом (настойкой) каннабиса. Общая масса сухого вещества в жидкости составила 527 граммов.

Задержанный до принятия меры пресечения судом водворен в ИВС ОВД Каракола. Следствие ведется.