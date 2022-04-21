Вин Дизель обнародовал название нового "Форсажа"

Американский актер и продюсер Вин Дизель раскрыл логотип и название новой части франшизы "Форсаж", сообщает Screen Rant.

Он поделился логотипом фильма в своем Instagram и отметил, что в соответствии с постоянно меняющимися названиями фильмов франшизы десятая часть будет называться Fast X. Universal планирует выпустить фильм в прокат 19 мая 2023 года.

По информации портала, это первый случай, когда номер фильма "Форсаж" отображается римскими цифрами. Авторы статьи отметили, что число X в названии фильма, похоже, покрыто водой, что может отсылать к тому, что в фильме будут использоваться подводные автомобили. Подробности сюжета "Форсажа-10" пока не раскрываются.

В фильм сыграют такие актеры, как Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Шарлиз Терон и Сунг Канг. Актерский состав "Форсажа-10" также включает нескольких новых участников франшизы, таких как Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

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