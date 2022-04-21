Житель села Кайырма-Арык занимался незаконной вырубкой тянь-шаньских елей

В доме жителя села Кайырма-Арык обнаружено 18 срубленных тянь-шаньских елей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В Ак-Суйский РОВД поступила информация о том, что житель села Кайырма-Арык занимается незаконной вырубкой леса. Информацию подтвердили и сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, и Каракольского лесничества.

В доме гражданина А.О., 1965 года рождения, был проведен обыск. В ходе обыска обнаружено 18 срубленных тянь-шаньских елей. По данному факту, согласно статьи 303 ("Незаконная вырубка деревьев и кустарников") УК КР, заведено дело. Материалы переданы в следственную службу Ак-Сууйского РОВД.