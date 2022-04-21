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Житель села Кайырма-Арык занимался незаконной вырубкой тянь-шаньских елей

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- Асия Канаева
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В доме жителя села Кайырма-Арык обнаружено 18 срубленных тянь-шаньских елей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В Ак-Суйский РОВД поступила информация о том, что житель села Кайырма-Арык занимается незаконной вырубкой леса. Информацию подтвердили и сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, и Каракольского лесничества.

В доме гражданина А.О., 1965 года рождения, был проведен обыск. В ходе обыска обнаружено 18 срубленных тянь-шаньских елей. По данному факту, согласно статьи 303 ("Незаконная вырубка деревьев и кустарников") УК КР, заведено дело. Материалы переданы в следственную службу Ак-Сууйского РОВД.


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URL: https://www.vb.kg/417121
Теги:
Иссык-Кульская область, вырубка деревьев, УВД
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