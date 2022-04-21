Президент подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики"

Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 апреля Всемирным днем творчества и инновационной деятельности (креативной экономики). 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.
В целях поддержки и повышения креативного и интеллектуального потенциала человека, развития инновационных процессов в экономике, создания новых возможностей для предпринимателей и рабочих мест, диверсификации экономики, увеличения объема экспортных поступлений, производительности труда и создания площадки для передовых разработок, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
- Определить креативную экономику одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики и сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики будущего, вносящий существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики.
- Кабинету министров Кыргызской Республики в установленном порядке:
- утвердить Концепцию развития креативной экономики Кыргызской Республики;
- определить классификацию креативных индустрий;
- создать Парк креативных индустрий;
- до 1 октября 2022 года разработать пакет нормативных правовых актов, направленных на развитие креативных индустрий, а также функционирование Парка креативных индустрий, его органов управления, резидентов, определение основных принципов формирования режима Парка креативных индустрий, в том числе внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О Парке креативных индустрий Кыргызской Республики".