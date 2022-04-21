Президент подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики"

Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 апреля Всемирным днем творчества и инновационной деятельности (креативной экономики). 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

В целях поддержки и повышения креативного и интеллектуального потенциала человека, развития инновационных процессов в экономике, создания новых возможностей для предпринимателей и рабочих мест, диверсификации экономики, увеличения объема экспортных поступлений, производительности труда и создания площадки для передовых разработок, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Определить креативную экономику одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики и сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики будущего, вносящий существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики. Кабинету министров Кыргызской Республики в установленном порядке: