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Президент подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики"

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 апреля Всемирным днем творчества и инновационной деятельности (креативной экономики). 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

В целях поддержки и повышения креативного и интеллектуального потенциала человека, развития инновационных процессов в экономике, создания новых возможностей для предпринимателей и рабочих мест, диверсификации экономики, увеличения объема экспортных поступлений, производительности труда и создания площадки для передовых разработок, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

  1. Определить креативную экономику одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики и сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики будущего, вносящий существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики.
  2. Кабинету министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

  1. утвердить Концепцию развития креативной экономики Кыргызской Республики;
  2. определить классификацию креативных индустрий;
  3. создать Парк креативных индустрий;
  4. до 1 октября 2022 года разработать пакет нормативных правовых актов, направленных на развитие креативных индустрий, а также функционирование Парка креативных индустрий, его органов управления, резидентов, определение основных принципов формирования режима Парка креативных индустрий, в том числе внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О Парке креативных индустрий Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/417124
Теги:
президент, экономика, Садыр Жапаров
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