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"Россия и Кыргызстан могут сильно поссориться". Чем это грозит КР?

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- Азиз Осмонов
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Россия и Кыргызстан могут очень сильно поссориться. Между ними встала "дама с серьезными намерениями" - заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, пишет издание "Московский комсомолец".

Авторы издания отмечают, что, согласно информации из российских дипломатических кругов, если этот "удар исподтишка" превратится из потенциального в реальный, то реакция официальной Москвы будет "жесткой и незамедлительной". Пакет мер может включать в себя сворачивание инвестиционной активности российских компаний в Кыргызстане, доскональные проверки паспортного режима и высылку трудовых мигрантов, перекрытие официальных и теневых потоков денежных средств кыргызской диаспоры, пересмотр продуктовых и нефтяных квот. И это только начало. Стоит отметить, что в России, по разным оценкам, в трудовой миграции находится около миллиона граждан Кыргызстана.

Почему Москва настроена столь решительно? Потому что Кыргызстан может оказаться "слабым звеном" в плане попыток США внести смятение и раскол в ряды официальных союзников и партнеров России в Центральной Азии.

После начала специальной операции на Украине Вашингтон в рамках гибридной войны начал открыто и скрыто давить на государства региона, требуя от них по максимуму отмежеваться от России. Это поставило государства, входящие в ОДКБ и Евразийский экономический союз, в достаточно сложное и деликатное положение. Но нет такого "деликатного положения", из которого невозможно выбраться с помощью дипломатического мастерства и искусства поддержания правильного баланса.

"МК" напомнило, как слаженно сработали "НПО", курируемые США и дружба с этим государством для Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

"Американские ставленники и воспитанники в политической элите республики, напротив, остались и затеяли сейчас новую интригу. Одним из таких прозападных деятелей, как убеждены в Москве, является еще один собеседник Узры Зеи - заместитель премьер-министра Эдиль Байсалов. Высшие лидеры Кыргызстана всячески демонстрируют, что являются друзьями России. Например, общаясь с Михаилом Мишустиным уже после начала операции на Украине, председатель кабинета министров и одновременно руководитель администрации главы государства Акылбек Жапаров заявил: "Перед выездом я встречался с уважаемым президентом Садыром Жапаровым. Он сказал: "Мы были двести лет с Россией, и готовы еще триста лет быть вместе с ней". Замечательные слова, которые непременно должны быть подкреплены делами", - пишет "МК".

По мнению авторов издания, деятельность прозападных фигур в высших эшелонах власти, и раздувание антироссийской волны в прямо финансируемых американцами СМИ – с точки зрения официальной Москвы выходит за рамки привычного и понятного курса на многовекторность.

"Заигрывая с американцами, официальный Бишкек рискует войти в клинч даже не с одним, а с двумя своими стратегическими союзниками. Крупный кредитор КР, Китай, также выступает против активизации политики США в регионе. Очень может быть, что для президента Жапарова пришло время восстановить разумный баланс во внешней политике", - подчеркивают авторы "Московского комсомольца".


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URL: https://www.vb.kg/417125
Теги:
Россия, США, конфликт, Кыргызстан, дипломатия
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