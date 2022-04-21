Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Посол Венгрии Шандор Дороги подарил студентам МУКа книги и оборудование

79  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Восточном кампусе Академического Консорциума "Международный Университет Кыргызстана" состоялось официальное открытие Венгерского книжного уголка с участием чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Кыргызской Республике Шандора Дороги.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель попечительского совета Академического консорциума "Международный университет Кыргызстана", чрезвычайный и полномочный посол, президент Академического Консорциума "Международный университет Кыргызстана" д.м.н., проф., член – корр. НАН КР Айдаралиев А. А., ректор НОУ УНПК "МУК" Савченко Е.Ю., профессорско-преподавательский состав университета.

Состоялась официальная встреча руководства Академического Консорциума "Международный Университет Кыргызстана" с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Кыргызской Республике Шандором Дороги, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия в образовательной и научной сферах.

Для плодотворной работы книжного уголка посольством Венгрии в Кыргызской Республике были переданы книги на венгерском языке и техническое оборудование.

В ходе торжественного открытия Венгерского книжного уголка господин посол отметил, что книги, переданные университету, позволят студентам лучше узнать Венгрию и изучать ее.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги представил студентам университета гостевую лекцию "Венгерское высшее образование".

В ходе гостевой лекции была озвучена актуальная информация о возможностях получения высшего образования в этой стране, в частности о правительственной стипендии Stipendium Hungaricum для граждан Кыргызской Республики. Именно эта часть лекции вызвала наибольший интерес у аудитории и уточняющие вопросы.

Венгерский книжный уголок в НОУ УНПК "Международный Университет Кыргызстана" - возможность для реализации совместных образовательных, научных и просветительских проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417126
Теги:
вуз, Венгрия, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  