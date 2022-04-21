Посол Венгрии Шандор Дороги подарил студентам МУКа книги и оборудование

В Восточном кампусе Академического Консорциума "Международный Университет Кыргызстана" состоялось официальное открытие Венгерского книжного уголка с участием чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Кыргызской Республике Шандора Дороги.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель попечительского совета Академического консорциума "Международный университет Кыргызстана", чрезвычайный и полномочный посол, президент Академического Консорциума "Международный университет Кыргызстана" д.м.н., проф., член – корр. НАН КР Айдаралиев А. А., ректор НОУ УНПК "МУК" Савченко Е.Ю., профессорско-преподавательский состав университета.

Состоялась официальная встреча руководства Академического Консорциума "Международный Университет Кыргызстана" с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Кыргызской Республике Шандором Дороги, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия в образовательной и научной сферах.

Для плодотворной работы книжного уголка посольством Венгрии в Кыргызской Республике были переданы книги на венгерском языке и техническое оборудование.

В ходе торжественного открытия Венгерского книжного уголка господин посол отметил, что книги, переданные университету, позволят студентам лучше узнать Венгрию и изучать ее.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги представил студентам университета гостевую лекцию "Венгерское высшее образование".

В ходе гостевой лекции была озвучена актуальная информация о возможностях получения высшего образования в этой стране, в частности о правительственной стипендии Stipendium Hungaricum для граждан Кыргызской Республики. Именно эта часть лекции вызвала наибольший интерес у аудитории и уточняющие вопросы.

Венгерский книжный уголок в НОУ УНПК "Международный Университет Кыргызстана" - возможность для реализации совместных образовательных, научных и просветительских проектов.