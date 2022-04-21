Пассажиропоток ОАО "Манас" по сравнению с 2021 годом вырос на 62 процента

ОАО "МАМ" за три месяца 2022 года обслужило более 990 тысяч пассажиров. По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток увеличился на 62 процента. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

ОАО "МАМ" за 3 месяца текущего года обслужило 993 тысячи 65 человек. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 380 тысяч 906 человек, на международных – 612 тысяч 159 человек. За этот период обслужено 9 тысяч 56 рейсов. По международным направлениям - 5 тысяч 824, по внутренним – 3 тысячи 232.

Международный аэропорт "Манас" обслужил 5 тысяч 786 рейсов. Внутренние – 1 тысяча 665, международные – 4 тысячи 121. Пассажиропоток составил 553 тысяч 579 человек. На внутренних авиалиниях обслужено 191 тысяча 554 человека, на международных – 362 тысячи 25 человек.

Международный аэропорт "Иссык-Куль" обслужил 89 рейсов. Внутренние – 16, международные – 73. Пассажиропоток составил 10 тысяч 208 человек. На международных авиалиниях обслужено 10 тысяч 200 человек, на внутренних – 8 человек.

Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 3 тысячи 181 рейс. Внутренние – 1 тысяча 551, международные – 1 тысяча 630. Пассажиропоток составил 429 тысяч 278 человек. На внутренних авиалиниях обслужено 189 тысяч 344 человека, на международных – 239 тысяч 934 человека.