В Турции нашли подземный город первых христиан

Под турецким городом Мидьят археологи нашли масштабный комплекс пещер, который примерно 1,9 тысячи лет назад обжили первые христиане, скрывавшиеся от гонений Римской империи. В подземном городе нашли алтари, помещения культового характера, склады для продовольствия, колодцы для воды и проходы с коридорами, пишет Naked Science.

Раскопки в городе Мидьят турецкой провинции Мардин начались два года назад в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и зданий. Тогда археологи наткнулись на пещеру, из которой коридор вел дальше в подземелье. Скорее всего, пространство имеет естественное происхождение - христиане просто его благоустроили.

Это произошло в период, когда Мидьят входил в состав римской провинции Ассирия. Ее жители быстро приняли новую религию. Именно эта территория считается колыбелью Сиро-персидской христианской церкви.

Некоторые ученые предполагают, что в подземном городе жили 60-70 тысяч человек, но это число может быть преувеличено.

После распада Римской империи пещеры остались обитаемыми. В них люди могли спасаться от войн, приведших к исламизации региона. Также в свое время от преследований там могли прятаться, например, армяне - тоже христиане.