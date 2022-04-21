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Скопление грузовых авто на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" уменьшилось

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- Анастасия Карелина
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Скопление грузовых транспортных средств в очереди в пунктах пунктах пропуска "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный" и "Чон-Капка-автодорожный" значительно снизилось после переговоров первого заместителя председателя кабмина Кыргызстана Арзыбека Кожошева и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ информирует, что по состоянию на 12 часов 21 апреля в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 67 грузовых транспортных средств.

В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" наблюдается скопление 53 грузовых машин. В пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится 60 машин.

Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска значительно снизилось после переговоров первого зампреда кабинета министров Кыргызстана Арзыбека Кожошева и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова.

В последние дни казахстанская сторона пропускала на территорию Казахстана по 3-4 машины в час. В данное время государственную границу пересекает 8-9 машин в час. Всего через пункт пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" с 1 по 20 апреля кыргызско-казахстанскую госграницу пересекло свыше 4 тысяч грузовых автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/417131
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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