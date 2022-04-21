Школьник украл деньги, которые мать собирала на лечение больного ребенка

45-летняя гражданка Узбекистана М.С. собирала в соцсетях деньги на лечение своего больного ребенка. Однако средства, пожертвованные пользователями, украл 11-классник из Каракалпакстана.

Позвонив М.С., школьник пообещал перевести ей на карту 600 тысяч сумов. Но вместо этого, получив необходимые ему сведения, 11-классник снял с карты собранные на лечение 2 миллиона сумов.

Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась в ОВД с заявлением. Сотрудниками ГУВД Ташкентской области по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и оперативными сотрудниками ОУР городского ОВД были проведены дознавательные действия. Преступника обнаружили – им оказался 18-летний Ж.А., проживающий в Республике Каракалпакстан.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области. Ведется расследование.

Источник: nuz.uz