Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Задержан член ОПГ, подозреваемый в похищении человека

61  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативники Третьего управления ГУУР МВД задержали подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в соцсетях и на сайтах нескольких информагентств появилось видео, на котором трое, передвигающиеся на автомашине белого цвета, предположительно на одном из рынков избили мужчину азиатской внешности, затем силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Оперативники Третьего управления ГУУР МВД занялись установлением личности потерпевшего, подозреваемых к его похищению лиц, причин произошедшего и других обстоятельств. Выяснилось, что правонарушение произошло на территории одного из рынков столицы.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 165 часть 2 ("Похищение человека") УК КР.

В ходе проведения мероприятий оперативно-розыскного характера был задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. Это уроженец Джалал-Абадской области С.А. 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый. По данным Главного управления уголовного розыска задержанный состоит на оперативном учете МВД, как член ОПГ.

В настоящее время осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417138
Теги:
МВД, похищение, рынок, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  