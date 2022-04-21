Задержан член ОПГ, подозреваемый в похищении человека

Оперативники Третьего управления ГУУР МВД задержали подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в соцсетях и на сайтах нескольких информагентств появилось видео, на котором трое, передвигающиеся на автомашине белого цвета, предположительно на одном из рынков избили мужчину азиатской внешности, затем силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Оперативники Третьего управления ГУУР МВД занялись установлением личности потерпевшего, подозреваемых к его похищению лиц, причин произошедшего и других обстоятельств. Выяснилось, что правонарушение произошло на территории одного из рынков столицы.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 165 часть 2 ("Похищение человека") УК КР.

В ходе проведения мероприятий оперативно-розыскного характера был задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. Это уроженец Джалал-Абадской области С.А. 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый. По данным Главного управления уголовного розыска задержанный состоит на оперативном учете МВД, как член ОПГ.

В настоящее время осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.