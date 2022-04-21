Королева Елизавета II стала куклой Барби

В честь платинового юбилея Елизаветы II и в преддверии грандиозной церемонии, которая состоится 2 июня, компания Martell выпустила куклу Барби, вдохновленную этой исторической особой. Об этом стало известно в день рождения королевы. 21 апреля ей исполнилось 96 лет.

Кукла одета в платье цвета слоновой кости и синюю ленту, украшенную миниатюрными медальонами, вдохновленными орденами королевской семьи. Розовый орден подарил ей ее отец - Георг VI, а бледно-голубой - дед Георг V. Мини-тиара, которую носит кукла, вдохновлена тиарой королевы Марии, в ней королева была в день своей свадьбы.

Кукла королевы Елизаветы II будет продаваться в коробке, вдохновленной интерьерами Букингемского дворца.

Источник: elle.ru