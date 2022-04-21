Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Королева Елизавета II стала куклой Барби

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь платинового юбилея Елизаветы II и в преддверии грандиозной церемонии, которая состоится 2 июня, компания Martell выпустила куклу Барби, вдохновленную этой исторической особой. Об этом стало известно в день рождения королевы. 21 апреля ей исполнилось 96 лет.

Кукла одета в платье цвета слоновой кости и синюю ленту, украшенную миниатюрными медальонами, вдохновленными орденами королевской семьи. Розовый орден подарил ей ее отец - Георг VI, а бледно-голубой - дед Георг V. Мини-тиара, которую носит кукла, вдохновлена тиарой королевы Марии, в ней королева была в день своей свадьбы.

Кукла королевы Елизаветы II будет продаваться в коробке, вдохновленной интерьерами Букингемского дворца.

Источник: elle.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417139
Теги:
Великобритания, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  