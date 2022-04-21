Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

23 апреля в Бишкеке пройдет благотворительный фестиваль "Дыхание танца"

113  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 апреля в городском Доме культуры "Диалог" пройдет благотворительный танцевальный фестиваль "Дыхание танца" в помощь онкобольным деткам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль проводит общественный благотворительный фонд Help The Children-SKD совместно с городским Домом культуры.

В событии могут принять участие детские, юношеские и взрослые танцевальные коллективы. Максимальный возраст участников не ограничен.

Для всех руководителей танцевальных коллективов предусмотрены дипломы от Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Также в рамках акции в Малом зале Дома культуры состоится шахматный турнир среди детей. Его проведут совместно с Детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ).

Участники танцевальных коллективов могут зарегистрироваться для участия в фестивале до 22 апреля. Взнос за участника танцевального фестиваля: от 200 сомов и выше. Дополнительная информация по телефонам: +996(779)550-405, +996(770)900-095 и на сайте: deti.кg

Акция поводится при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек с целью привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии. Все средства будут направлены на помощь онкобольным деткам.

Организаторы приглашают горожан принять участие в фестивале, который пройдет по адресу: улица Трудовая, 4. Начало в 14 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417140
Теги:
дети, онкология, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  