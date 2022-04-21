23 апреля в Бишкеке пройдет благотворительный фестиваль "Дыхание танца"

23 апреля в городском Доме культуры "Диалог" пройдет благотворительный танцевальный фестиваль "Дыхание танца" в помощь онкобольным деткам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль проводит общественный благотворительный фонд Help The Children-SKD совместно с городским Домом культуры.

В событии могут принять участие детские, юношеские и взрослые танцевальные коллективы. Максимальный возраст участников не ограничен.

Для всех руководителей танцевальных коллективов предусмотрены дипломы от Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Также в рамках акции в Малом зале Дома культуры состоится шахматный турнир среди детей. Его проведут совместно с Детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ).

Участники танцевальных коллективов могут зарегистрироваться для участия в фестивале до 22 апреля. Взнос за участника танцевального фестиваля: от 200 сомов и выше. Дополнительная информация по телефонам: +996(779)550-405, +996(770)900-095 и на сайте: deti.кg

Акция поводится при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек с целью привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии. Все средства будут направлены на помощь онкобольным деткам.

Организаторы приглашают горожан принять участие в фестивале, который пройдет по адресу: улица Трудовая, 4. Начало в 14 часов.