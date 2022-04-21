Инопланетянам отправят послание с ДНК людей и контактами для связи

Международная команда ученых под патронажем NASA решила отправить в космос новое послание для инопланетян. Его хотят доставить в центр Млечного пути при помощи телескопов программы поиска сигналов внеземных цивилизаций SETI (Один из них находится в США, второй – в Китае). Об этом пишет The Guardian.

Послание хотят назвать Beacon in the Galaxy (Маяк в галактике). Сообщение будет включать информацию о земных принципах коммуникации, основных математических и физических концепциях, строении ДНК, а также о людях и Земле в целом. При желании разумные инопланетяне смогут с нами связаться - ученые оставят им обратный адрес.

Ранее ученые уже отправляли в космос сигналы для разумных существ. Это произошло в 1974 году. Из обсерватории в Пуэрто-Рико ушло сообщение на расстояние 25 тысяч световых лет от Земли. Но пока оно еще не дошло до пункта назначения.