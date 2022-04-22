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В Бишкеке оштрафовали несколько кафе за нарушение антитабачного закона

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке за нарушение требований антитабачного законодательства с начала года оштрафовали владельцев кафе, ресторанов, разных клубов более чем на полмиллиона сомов.

После вступления в силу Закона "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" специалисты Центра госсанэпиднадзора столицы совместно с мэрией и ГУВД Бишкека провели ночные рейды по ресторанам, кафе, бильярдным и ночным клубам. За неисполнение требований закона на их руководителей составлены 43 протокола и вынесены постановления о наложении штрафов на сумму более 550 тысяч сомов.

Руководителям всех предприятий торговли (супермаркеты, гипермаркеты, магазины и торгово–рыночные комплексы) выданы санитарные предписания по запрету рекламы, стимулирующей потребление и покупку табачных и никотиносодержащих изделий. А также напомнили, что все они должны храниться и продаваться только из закрытых шкафов. Подобные рейды будут и далее периодически проводиться.


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URL: https://www.vb.kg/417144
Теги:
кафе, табак, штраф, Бишкек, Кыргызстан
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