Месяц на выживание. Помогите Айкошке собрать средства на срочную операцию

- Мамочка, не переживайте, у ребенка косолапость, но это лечится, - успокаивала неонатолог в роддоме. Тогда еще врачи не знали, что у новорожденного Айкола есть недуг пострашнее косолапости, пока малыш не позеленел...

- Похоже, на атрезию желчевыводящих путей, - забеспокоились неонатологи. Их опасения подтвердились - вся желчь остается в печени малыша. Нужна срочная пересадка органа. Донором будет папа. Только бы деньги успеть собрать - 35 тысяч долларов!

Айкошка совсем кроха, помещается полностью на ладошках мамы. Но в его случае лучше быть маленьким, иначе печень совсем не справится с нагрузкой. Врачи объяснили родителям, что операцию желательно провести до трехмесячного возраста, поскольку развивающийся цирроз резко снижает процент выживаемости.

Для Рустама и Гульзийнат эта новость стала шоком: где взять столько денег? Разом! Сейчас работает только Рустам, да и то ему пришлось взять отпуск за свой счет на три месяца, чтобы готовиться к трансплантации печени. Подготовка реципиента тоже требует времени и средств.

- Родственники сразу стали собирать деньги, когда узнали, что у Айкола беда. Помогли, чем могли. Мы сейчас только примерно треть суммы собрали, а времени ждать нет. Вот сейчас мы с вами разговариваем, а сына опять забрали в реанимацию, капельницы делают, чтобы поддержать печень и снять интоксикацию. Мне страшно каждый раз, когда его уносят! В такие минуты ничего делать не могу, только молюсь. Я сейчас вам фото пришлю, а то сюда не пускают, боятся вирусов. Он очень слабый, - перепрыгивает с одной темы на другую Шадыбек кызы Гульзийнат.

Операцию малышу планируют сделать в Индии. Они готовы хоть завтра вылететь на лечение, если удастся найти средства. Сейчас семья пытается взять кредиты, но у них очень скудное залоговое имущество.

Если скажем, что счет маленькой жизни идет на минуты, нисколько не преувеличим. Коварность этой болезни в том, что у малышей внезапно наступает полиорганная недостаточность и отек мозга - из–за высокого билирубина. Уже несколько малышей с таким диагнозом не дожили до конца сбора средств на операцию... Но шанс на спасение есть - помните малышку Наристе с таким же диагнозом, как у Айкола? ("Папина дочка", "ВБ", 24.06.2016г.), когда всем миром сбросились на операцию по пересадке печени, а папа стал донором. Мы смогли тогда, мы сможем и сейчас!

Помочь просто:

созвониться с родителями по телефонам: 0 (708) 308–433, 0 (709) 601–454;

перечислить на банковскую карту VISA Оптима банк: 4169 58534545 9050 (оформлена на RUSTAM KUTMANBEKUULU - папу Айкола). Или на карту Элкарт: 9417 0190 2471 9203 (оформлена на SHADYBEK KYZY G. - маму Айкола).

пополнить электронные платежные системы:

Мбанк: +996705646746 (SHADYBEKOVA N, родственница) O! Деньги +996705646746 Элсом +996708308433