Христос воскресе! Воистину воскресе!

Дорогие кыргызстанцы! Редакция vb.kg поздравляет вас со святым праздником Пасхи, со Светлым Христовым Воскресеньем!

Пасха – любимейший всеми православными людьми радостный праздник, символизирующий победу над смертью и торжество жизни.

В Светлое Христово Воскресенье верующие идут в храм на торжественную службу, освящают угощения. Ежегодно в этот день все члены семей стараются собраться за одним столом, чтобы отметить Воскресение Христа! После окончания самого строгого в году поста можно попробовать и крашеные яйца, и вкуснейшие ароматные куличи.

Дорогие, христиане! Пусть ваша искренняя вера хранит вас от бед и горестей! Дай Бог вам благополучия, крепкого здоровья и надежной крыши над головой! Пусть в ваших домах царят мир и покой! Мы желаем вам и вашим семьям достатка и благополучия! Пусть свет Божьей помощи оберегает вас в трудную минуту!