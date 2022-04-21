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Военный борт доставил в Кыргызстан цинк с телом Исламжона Камилова

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- Светлана Лаптева
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Военный борт доставил из России цинковый гроб с телом российского военнослужащего, уроженца Кыргызстана Исламжона Камилова.

Из рассказа родных известно, что Исламжон Камилов родился и жил в Узгенском районе, по окончании школы уехал на заработки в Россию, где получил гражданство и был призван в армию.

По словам сослуживцев, во время прохождения курса молодого бойца проявил себя как человек надежный, ответственный, умеющий ориентироваться в сложных ситуациях. В феврале 2021 года он подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Воинская специальность - пулеметчик . 9-го апреля 2022 года в ходе проведения специальной операции на территории Украины, выполняя боевое задание по сопровождению колоны в Изюмском районе Харьковской области, их подразделение было обстреляно. Мотострелки заняли оборону, смогли организовать оборону, вели бой, а наш земляк погиб, получив осколочное ранение. Посмертно за мужество и героизм при отражении атаки националистов Исламжон Камилов награжден орденом Мужества.

По словам родных и знакомых Исламжона Камилова, по характеру он был человеком спокойным, уважающим старших.

14 апреля исполнилось Исламжону Камилову исполнилось 20 лет.

Наш земляк будет похоронен на родине в Узгенском районе.


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URL: https://www.vb.kg/417154
Теги:
Россия, Украина, похороны, Кыргызстан, Вооруженные силы
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