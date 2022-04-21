Афиша "ВБ": 2 мая в 19.00 Вера Алентова в спектакле "Роковое наследство"

2 мая в 19.00 на сцене Театра оперы и балета трагикомедия "Роковое наследство". Организатор: продюсерский центр "Образ". В ролях: народная артистка России Вера Алентова, Дарья Повереннова и Сергей Астахов.

В жизни за все приходится платить – деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой спектакля внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Неразрешённые давние истории заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет. Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий – все это с самого начала увлекает зрителя и держит до конца спектакля. Великолепная игра Сергей Астахова и Дарьи Поверенновой не оставит никого равнодушным. А участие в спектакле выдающейся народной артистки России Веры Алентовой превращает спектакль в настоящее театральное событие.

Режиссер-постановщик – Андрей Селиванов

Художник-сценограф и художник по костюмам – Ростислав Протасов

Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом

Стоимость билетов от 1000 до 2500 сомов

Билеты вы можете приобрести в кассе, ticket.kg, по телефонам 0500 999 947; 0557 747 999 (доставка).