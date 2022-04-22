Погода
$ 85.37 - 86.37
€ 91.25 - 92.25

Пациент из Великобритании болел 505 дней подряд COVID-19

190  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые сообщили, что британский пациент с сильно ослабленной иммунной системой болел COVID-19 почти полтора года - 505 дней. Об этом пишет Associated Press.

Доктор Люк Блэгдон Снелл, эксперт по инфекционным заболеваниям в фонде Гая и Сент-Томаса британского Минздрава, сказал, что это, безусловно, кажется самой продолжительной зарегистрированной инфекцией. Команда Снелла планирует представить несколько "долгих" случаев COVID-19 на совещании по инфекционным заболеваниям в Португалии в эти выходные.

Доктор Снелл сказал, что при длительном COVID обычно предполагается, что вирус выведен из вашего организма, но симптомы сохраняются. При долго длящейся инфекции это представляет собой продолжающуюся активную репликацию вируса.

В исследовании изучалось, какие мутации возникают, и развиваются ли они, у людей с очень длительными инфекциями. В нем участвовали девять пациентов с положительным результатом на вирус в течение как минимум восьми недель. У всех была ослаблена иммунная система из-за трансплантации органов, ВИЧ-инфекции, различных видов рака или лечения других заболеваний.

Повторные тесты показали, что их инфекция сохраняется в среднем 73 дня. Двое болели вирусом больше года. Ранее, по словам исследователей, самый продолжительный известный случай, подтвержденный ПЦР-тестом, длился 335 дней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417163
Теги:
наука, США, врачи, COVID-19, COVID, новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  