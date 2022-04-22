Пациент из Великобритании болел 505 дней подряд COVID-19

Ученые сообщили, что британский пациент с сильно ослабленной иммунной системой болел COVID-19 почти полтора года - 505 дней. Об этом пишет Associated Press.

Доктор Люк Блэгдон Снелл, эксперт по инфекционным заболеваниям в фонде Гая и Сент-Томаса британского Минздрава, сказал, что это, безусловно, кажется самой продолжительной зарегистрированной инфекцией. Команда Снелла планирует представить несколько "долгих" случаев COVID-19 на совещании по инфекционным заболеваниям в Португалии в эти выходные.

Доктор Снелл сказал, что при длительном COVID обычно предполагается, что вирус выведен из вашего организма, но симптомы сохраняются. При долго длящейся инфекции это представляет собой продолжающуюся активную репликацию вируса.

В исследовании изучалось, какие мутации возникают, и развиваются ли они, у людей с очень длительными инфекциями. В нем участвовали девять пациентов с положительным результатом на вирус в течение как минимум восьми недель. У всех была ослаблена иммунная система из-за трансплантации органов, ВИЧ-инфекции, различных видов рака или лечения других заболеваний.

Повторные тесты показали, что их инфекция сохраняется в среднем 73 дня. Двое болели вирусом больше года. Ранее, по словам исследователей, самый продолжительный известный случай, подтвержденный ПЦР-тестом, длился 335 дней.