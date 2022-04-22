Задержан гражданин Узбекистана, скрывавшийся после совершения преступления

Пресс-служба МВД сообщает, что оперативники ГУУР МВД задержали гражданина Узбекистана, скрывшегося от следствия после совершения тяжкого преступления.

Накануне в результате проведенной работы сотрудниками 2-го управления ГУУР МВД задержан гражданин соседней республики, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления.

Гражданин Узбекистана Б.С.,1999 года рождения, находился в межгосударственном розыске. В 2020 году его объявило в розыск управление внутренних дел Ферганской области Узбекистана по статье статье 97 часть 1 УК РУ ("Умышленное убийство"). По имеющейся информации, он в феврале 2020 года на почве ссоры нанес ножевые ранения местному жителю, вследствие чего потерпевший скончался от полученных травм.

Как выяснилось, после совершения тяжкого преступления гражданин Б.С. скрывался на территории Кыргызстана. Сотрудники ГУУР МВД осуществляли оперативно-розыскные мероприятия на территории Чуйской области, где и проведено задержание разыскиваемого гражданина Узбекистана. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.