Погода
$ 85.37 - 86.37
€ 91.25 - 92.25

Задержан гражданин Узбекистана, скрывавшийся после совершения преступления

371  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба МВД сообщает, что оперативники ГУУР МВД задержали гражданина Узбекистана, скрывшегося от следствия после совершения тяжкого преступления.

Накануне в результате проведенной работы сотрудниками 2-го управления ГУУР МВД задержан гражданин соседней республики, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления.

Гражданин Узбекистана Б.С.,1999 года рождения, находился в межгосударственном розыске. В 2020 году его объявило в розыск управление внутренних дел Ферганской области Узбекистана по статье статье 97 часть 1 УК РУ ("Умышленное убийство"). По имеющейся информации, он в феврале 2020 года на почве ссоры нанес ножевые ранения местному жителю, вследствие чего потерпевший скончался от полученных травм.

Как выяснилось, после совершения тяжкого преступления гражданин Б.С. скрывался на территории Кыргызстана. Сотрудники ГУУР МВД осуществляли оперативно-розыскные мероприятия на территории Чуйской области, где и проведено задержание разыскиваемого гражданина Узбекистана. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417164
Теги:
ГУВД, ГУУР, МВД, Узбекистан, преступление, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  