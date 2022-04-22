Погода
$ 85.37 - 86.37
€ 91.25 - 92.25

Получат ли компенсации пострадавшие от Кумтора?

306  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Октябрьский районный суд Бишкека не удовлетворил иск 54 человек, пострадавших в результате разлива цианида в реку Барскоон на Иссык-Куле. Об этом заявила СМИ экс-депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, решение суда вынесено 21 апреля, и т.

"Весь закон был на нашей стороне. Каждый истец имел судебно-медицинское освидетельствование. Однако сегодня судья вынес незаконное решение", - сказала она.

Иманкожоева также добавила, что пострадавшие намерены обратиться за помощью к президенту Садыру Жапарову, который, по ее словам, еще в 2012 году обещал защитить их права.

Напомним, 20 мая 1998 года разбился грузовой автомобиль компании "Кумтор Оперейтинг Компани", и в реку Барскоон вылилось 1740 килограммов цианида. В 2009 году 29 местных жителей подали в суд на компанию о возмещении ущерба. Окончательное решение о выплате 17 из них по 400 тысяч сомов было принято в 2021 году, а остальные 12 умерли до решения суда. В том же году иски по выплате морального ущерба подали еще 54 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417165
Теги:
Иссык-Кульская область, Октябрьский район, суд, Бишкек, Иссык-Куль, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  