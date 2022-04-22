В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из РФ

В турецкой Анталье создадут вторую авиакомпанию для доставки российских туристов на средиземноморские курорты, сообщает "Интерфакс".

Отмечено, что авиакомпания MGA Aviation уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777.

Как отмечает портал, сроки запуска полетов между аэропортами России и курортами Турции не названы.

В середине апреля в Турции объявили о создании новой авиакомпании Southwind в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Авиаперевозчик будет базироваться в аэропорту Антальи и выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. Как сообщает Airporthaber, Southwind планирует начать полеты в конце мая. Парк будет состоять из самолетов Airbus.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полетные программы. В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание семь авиакомпаний, из которых две турецких (Turkish Airlines и Pegasus), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly). Российские авиакомпании могут выполнять полеты на самолетах, которые находятся в их собственности.