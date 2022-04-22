Верните воркуат-плошадку! Бишкекчан пригласили на встречу с Жаманкуловым

Завтра, 23 апреля, в 12 часов на проспекте Эркиндик состоится комиссионный выезд, на котором обсудят, возможно ли вернуть на проспект площадку.

В 2015 году мэрия Стамбула подарила бишкекчанам три спортивных комплекса, в том числе и на проспект Эркиндик. За эти годы многие уличные устарели и поломались. В прошлом году решено было площадку реставрировать и улучшить. Старые тренажеры сняли, а новые до сих пор не установили. А на днях обеспокоенные горожане сообщили в редакцию vb.kg, что на площадке вместо тренажеров теперь стоят вагончики с мороженным и напитками.

На днях, президент федерации уличного спорта Тамерлан Богатырев сделал видео-обращение к президенту страны Садыру Жапарову, с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации.

В обращении говорится, что на протяжении уже 10 лет Тамерлан и другие члены Федерации стрит-воркаута развивают этот вид спорта, делая его максимально доступным и бесплатным. В стране за этот период было построено уже более 60 спортивных площадок.

Аким Первомайского района Максатбек Сазыкулов, к которому мы обратились за комментарием, сказал, что мэрия и Первомайская администрация хотели дважды поставить на этом участке воркаут-площадку. Но законодательство не позволило получить разрешительные документы на строительство чего-либо, так как проспект Эркиндик является охранной зоной.

Также, по его словам, возникла необходимость очистить проспект от машин, которые паркуются с двух сторон проспекта Эркиндик. Для этого на днях установили специальные дорожные знаки о том, что парковка запрещена. Но там среди припаркованных машин стояли и вагончики с мороженным и различным фастфудом, их решено было временно перенести на эту площадку, где должны были поставить тренажеры. В акимиате уверили, что эта мера временная и вагончики перенесут с площадки, как только определят для них место.

В своем видео-обращении президенту Тамерлан Богатырев рассказал, что в этой зоне уже была действующая площадка, которую не ремонтировали много лет. Поэтому было принято решение модернизировать ее, улучшить, заменить тренажеры, поставить что-то новое. Был найден спонсор, строительная компания, благодаря которой изготовили все необходимое оборудование, даже заказывали некоторые изделия из-за рубежа. Руководство Первомайского района решало вопросы, связанные с документацией, чтобы беспрепятственно установить потом здесь тренажеры. По словам Тамерлана, после того как все было готово, Первомайский район сообщил, что вопрос с документами затягивается, а позднее им сообщили, что министр культуры отказал в модернизации этой площадки.

Вчера министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов пригласил Тамерлана Богатырева на встречу, на которой было решено провести комиссионный выезд на Эркиндик. По словам Богатырева, принять участие в нем могут все желающие. Горожане, которые так обеспокоены судьбой спортивной площадки, могут прийти на встречу к 12 часам и высказать свое мнение.