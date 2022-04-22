В Ташкенте детдомовцы вышли на митинг против медсестры (видео)

В Ташкенте сегодня произошел экстраординарный случай. Воспитанники Дома милосердия № 21 вышли к воротам с плакатами и требованием "уходите". Как пояснили в Главном управлении народного образования столицы, речь идет о конфликте с медсестрой данного учреждения, которую воспитанники пытались не пустить внутрь, сообщают СМИ.

На место происшествия выехали сотрудники Национальной гвардии, а также хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, детский омбудсмен и прокурор города. После их приезда детей завели внутрь.

В Главном управлении народного образования Ташкента, отметили, что данное происшествие сейчас расследуется, речь идет о конфликте воспитанников с медсестрой. На видео дети отмечают, что медсестра плохо обращалась с ними.