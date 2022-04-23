Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 23 апреля, приглашает в Большой зал на балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" в двух действиях.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 24 апреля, в Большом зале можно будет услышать оперу Джузеппе Верди "Аида" с участием звезд мировой оперной сцены: лауреата международных конкурсов Бадрала Чулуунбаатара, лауреата международных конкурсов, солистки театра "Астана Опера" Татьяны Вицинской, лауреата международных конкурсов и премий Саяна Исина. Спектакль посвящен 30-летию дипотношений между Монголией и Кыргызстаном. Дирижер – Сержио Ла Стелла.

Начало в 18 часов.

27 апреля в Большом зале пройдет Гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены: Бадрала Чулуунбаатара, Татьяны Вицинской и Саяна Исина. Мероприятие посвящено 80-летию КНАТОБ и дню рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Булата Минжилкиева.

Начало в 19 часов.

28 апреля в Малахитовом зале состоится концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 23 апреля, утром на Большой сцене для детей покажут сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка". Вечером здесь пройдет трагифарс "Гроза" по произведению Александра Островского.

Начало в 11 и 18 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 23 апреля, и в воскресенье, 24 апреля, приглашает зрителей посмотреть спектакль по сказке Дзюндзи Киноситы "Каркыранын канаты".

Начало в 15 часов.

29 апреля в репертуаре БГДТ спектакль-притча по пьесе Марии Ладо "Очень простая история".

Начало в 18 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 23 апреля, можно посмотреть комедию "Темир аял".

Начало в 18 часов 30 минут.

26 апреля здесь покажут спектакль "Рамаяна".

Начало в 18 часов 30 минут.

27 апреля в репертуаре КНАДТ представление под названием "Абийир кечирбейт".

Начало в 18 часов 30 минут.

28 апреля публику приглашают на драму "Тумар ханыша" ("Томирис").

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 24 апреля, малыши смогут посмотреть два сказочных спектакля на русском и кыргызском языках. Вниманию мальчишек и девчонок будут представлены истории "Здравствуйте" и "Амалкой куйручук".

Начало в 11 и 12 часов.

В филиале "Галереи М" и Арт-Холле при ней продолжает работу персональная выставка известной отечественной художницы Халиды Шимовой.

Посетить выставку можно до 7 мая в любой день с 10 до 20 часов.

Вход свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" и Арт-Холл в ЦУМ-2 "Айчурок" на 4 этаже/413.

В Выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова продолжают работу две экспозиции. Бишкекчане и гости столицы могут посетить выставку дата-арта "Игра в классики" и фотовыставку работ Валерия Каганера.

Посетить выставки можно до 25 апреля.

Галерея "Дубовый парк" работает с 11 до 17 часов.

Приходите в любой день недели кроме понедельника (выходной) по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу персональная выставка работ скульптора Теймура Рустамова (Азербайджан).

Посетить экспозицию можно до 2 мая.

Также в музее открыта фотовыставка "Золото Чаткала".

Вернисаж продлится до 29 апреля.

Приходите в КНМИИ с 11 до 19 часов во вторник, среду и пятницу, с 11 до 20 часов в четверг, с 11 до 18 часов в воскресенье. Понедельник – выходной день.

В бишкекском городском Доме культуры "Диалог" сегодня, 23 апреля, пройдет благотворительный танцевальный фестиваль "Дыхание танца". Событие организуют Общественный благотворительный фонд Help the children SKD и ГДТ "Диалог" при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек. Все вырученные на фестивале средства пойдут в помощь онкобольным детям.

Начало в 14 часов.

Дом культуры "Диалог" находится по адресу: улица Трудовая, 4 (район парка имени Фучика).

На Большой сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 23 апреля, и в воскресенье, 24 апреля, состоится XVII Бишкекский международный джаз фестиваль – "ДжазБишкекВесна – 2022". Концерты фестиваля пройдут в гибридном формате: оффлайн и онлайн.

Страны участники фестиваля: Израиль, Турция, Австрия, Швейцария, Кыргызстан, Узбекистан, США. Гость события – финалист российских телепроектов "Главная сцена" и "Голос", заслуженный артист КР - Кайрат Примбердиев.

Начало в 18 часов.

29 апреля в Малом зале состоится концерт, где прозвучат произведения великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Сезара Франка. К зрителям выйдут народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев (скрипка), лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан Арман Тлеубергенов (фортепиано). Ведущий концерта - Керим Шатманов.

Начало в 18 часов 30 минут.