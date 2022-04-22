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В Ленинском районе Бишкека провели рейд "Бродяга"

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На территории Ленинского района инспекторами управления по делам детей проводятся профилактическое мероприятие под наименованием "Бродяга", направленное на выявление лиц без определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, были проверены рынки, торговые точки, теплотрассы, компьютерные клубы, парки и другие общественные места.

"Выявлено несовершеннолетних детей 22, из них доставлены в Центр социальной адаптации детей - 4, остальные дети переданы родителям. Также, помимо этого, с каждым были проведены профилактические беседы.

"УВД Ленинского района Бишкека напоминает, что в случае возникновения угрозы безопасности детей незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и позвоните на круглосуточный номер 102".


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URL: https://www.vb.kg/417175
Теги:
дети, Ленинский район, рейд, УВД
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