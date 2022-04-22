В Ленинском районе Бишкека провели рейд "Бродяга"

На территории Ленинского района инспекторами управления по делам детей проводятся профилактическое мероприятие под наименованием "Бродяга", направленное на выявление лиц без определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, были проверены рынки, торговые точки, теплотрассы, компьютерные клубы, парки и другие общественные места.

"Выявлено несовершеннолетних детей 22, из них доставлены в Центр социальной адаптации детей - 4, остальные дети переданы родителям. Также, помимо этого, с каждым были проведены профилактические беседы.

"УВД Ленинского района Бишкека напоминает, что в случае возникновения угрозы безопасности детей незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и позвоните на круглосуточный номер 102".